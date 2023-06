Niecodzienne sceny rozegrały się na Rondzie Środka w Poznaniu. Kierowca BMW wymusił pierwszeństwo i usłyszał klakson. To bardzo mu się nie spodobało, więc postanowił zatrzymać ruch, wysiąść i zacząć „pogawędkę” z jadącą za nim kobietą w ciąży.

Sytuację opisały lokalne media. Na udostępnionym w sieci nagraniu widzimy, jak kierowca BMW jadąc ul. Wyszyńskiego na Rondo Środka wymusił pierwszeństwo. Z pasa nakazującego jazdę prosto, próbował na siłę skręcić w ul. Jana Pawła II.

Zupełnie zignorował fakt, że akurat tym pasem poruszał się inny pojazd. Za jego kierownicą siedziała kobieta w ciąży, która miała wideorejestrator, dzięki czemu utrwaliła skandaliczne zachowanie innego kierowcy.

Kierowca BMW przedstawił kuriozalną argumentację. „Mówił, że on tak zawsze skręca i że on może skręcać i ze ona powinna go przepuścić” – opisuje zdarzenie profil „Bandyta z kamerą”.

„Za zmianę kierunku jazdy lub pasa ruchu w miejscu niedozwolonym można otrzymać mandat w wysokości nawet 400 zł, a także 5 punktów karnych. Dokładne kary za tego typu przewinienia precyzuje taryfikator mandatów” – ocenili całe zdarzenie specjaliści z portalu prawooruchudrogowym.pl.

Po wszystkim kierowca BMW odjechał jak gdyby nigdy nic.

Źr. o2.pl; YouTube