Wybuch epidemii kiły został już ogłoszony w prowincji Nowa Szkocja w Kanadzie. W ubiegłym roku odnotowano tam aż 82 przypadki choroby – ponad dwa razy więcej niż w roku 2017.

Kiła, znana też jako syfilis, jest chorobą weneryczną przenoszoną drogą płciową. Choroba wywoływana jest przez krętka bladego. Może powodować uszkodzenia ciała i doprowadzić nawet do śmierci. Zarazić się nią można głównie za sprawą uprawiania seksu bez zabezpieczenia.

W ubiegłym roku na terenie prowincji Nowa Szkocja w Kanadzie odnotowano aż 82 przypadki zachorowań. Rzeczywista liczba przypadków kiły może być jednak większa, ponieważ jest to choroba wstydliwa i ludzie często nie przyznają się do niej. Dla porównania, w 2017 roku tych przypadków było 38. Nie można wskazać konkretnej grupy wiekowej, zachorowania pojawiają się u osób w wieku od 20 do 65 lat.

Okazuje się również, że kiła coraz częściej dotyka kobiet. Obecnie około 20 procent zdiagnozowanych przypadków to kobiety. Urzędnicy do spraw zdrowia publicznego w Kanadzie ogłosili już wybuch epidemii. Wiele wskazuje na to, że choroba może się rozprzestrzeniać, a nawet wrócić do Europy.

Źr.: WP