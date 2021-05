Cezary Pazura jako ambasador kampanii #SzczepimySię wystąpił już w wielu spotach zachęcających do szczepień. Najnowszy klip z udziałem słynnego aktora nawiązuje do legendarnego filmu „Kiler”. „Nawet prawdziwy Kiler nie boi się szczepienia” – słyszmy w spocie, w którym pojawił się również Sławomir Orzechowski.

W nagraniu, w którym występuje ambasador akcji szczepień Cezary Pazura pojawił się też inny aktor Sławomir Orzechowski, który w filmie Juliusza Machulskiego grał “prawdziwego Kilera”. To do tej historii nawiązuje najnowszy spot zachęcający do szczepień przeciw Covid-19.

Spot podał dalej w sieci także premier Mateusz Morawiecki. „Nawet prawdziwy Kiler nie boi się szczepienia przeciw Covid-19! Ale spokojnie, wystarczy dla wszystkich, nawet dla Kilerów dwóch” – napisał szef rządu. Morawiecki podkreślił ponadto we wpisie, że wykonano już ponad 10 mln szczepień, a do Polski trafią w tym miesiącu kolejne miliony dawek.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 032 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zachorowań odnotowano tym razem w województwie mazowieckim. Resort poinformował również o śmierci 22 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 1 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 853 083 przypadki zakażenia koronawirusem. 70 034 osoby nie żyją a 2 576 034 uznano za wyzdrowiałe.

