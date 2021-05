Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, skomentował pojawiające się doniesienia o możliwości wprowadzenia płatnych szczepień przeciwko Covid-19. Przedstawiciel resortu zdrowia zajął jasne stanowisko w tej sprawie.

Trwa akcja szczepień Polaków przeciwko Covid-19. We wszystkich województwach uruchomione zostały powszechne punkty szczepień, w których dziennie preparat może przyjąć kilkaset osób. To zdecydowanie przyspieszy cały proces.

Od pewnego czasu w sieci i przestrzeni publicznej pojawiają się doniesienia dotyczące ewentualnego wprowadzenia… płatnych szczepień. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, który przedstawił jasne stanowisko resortu.

Przedstawiciel Ministerstwa zdecydowanie oświadczył, że resort nie ma takich planów. Co więcej, planuje się raczej, by przedłużyć dobrowolność oraz bezpłatność szczepień. – Nie ma na chwilę obecną żadnych planów, by za rok szczepionki były płatne, raczej planujemy przedłużyć dobrowolność i bezpłatność szczepień – powiedział Andrusiewicz w rozmowie z dziennikarzami.

Rzecznik odniósł się również do informacji o tym, że Unia Europejska nie zamówiła kolejnej dostawy preparatu firmy AstraZeneca. – a decyzja nie ma w tej chwili dla nas żadnego znaczenia, mamy zakontraktowane w granicach 100 mln dawek szczepionek różnych producentów (…). My na dzień dzisiejszy nie reagujemy w żaden sposób emocjonalnie, przyglądamy się temu, co się dzieje, Europejska Agencja ds. Leków cały czas rekomenduje szczepionkę AstraZeneca – powiedział w rozmowie z serwisem internetowym Onet.pl.