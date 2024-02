Kim Dzong Un nie porzuca swojej niezwykle agresywnej retoryki. Tym razem wskazał głównego wroga. Jak podkreślił, Kora Północna nie zawaha się „użyć całej […] wielkiej potęgi, by ich unicestwić”. Wykluczył jakikolwiek dialog i negocjacje.

Okazją do kolejnego agresywnego przemówienia stała się rocznica utworzenia północnokoreańskich sił zbrojnych. Kim Dzong Un zwrócił się do żołnierzy i wezwał ich, by podążali za ideologią rządzącej Partii Pracy Korei.

„Jeśli wrogowie spróbują użyć siły przeciwko naszemu krajowi, podejmiemy odważną decyzję, by zmienić bieg historii, i nie zawahamy się użyć całej naszej wielkiej potęgi, by ich unicestwić” – zapowiedział Kim Dzong Un.

Północnokoreański przywódca określił Koreę Południową mianem „wroga numer jeden”. Wykluczył jakiekolwiek negocjacje z tym państwem. Ocenił, że utrzymywanie gotowości bojowej jest jedynym sposobem, by zapewnić pokój i bezpieczeństwo jego krajowi.

Korea Północna obchodziła w czwartek 76-lecie utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej. Z okazji poprzedniej rocznicy zorganizowano w Pjongjangu nocną paradę wojskową, na której pokazano międzykontynentalne pociski balistyczne.

Źr. RMF FM