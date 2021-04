Młoda raperka Nati D. nie zgadza się z rządową polityką dotyczącą koronawirusa. „Zniszczycie edukację, nie ma co dyskutować, bo wiecie, że ciemnotą łatwiej manipulować” – słyszymy w utworze pt. „Kłamiecie jak umiecie”. W tekście znalazły się wzmianki dotyczące premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Łukasza Szumowskiego.

Zdalne nauczanie, obowiązkowe maseczki, problemy z dostępem do służby zdrowia i nieustannie zmieniane obostrzenia – to tylko niektóre negatywne aspekty walki z epidemią koronawirusa. Rząd Mateusza Morawieckiego jest krytykowany za swoje decyzje nie tylko przez polityków, ale również przez artystów.

„Kłamiecie jak umiecie”. Utwór Nati D. uderza w politykę covidową rządzących

Swoje niezadowolenie wyraziła ostatnio młoda raperka Nati D. w utworze „Kłamiecie jak umiecie”. Tekst nawiązuje do politycznych decyzji ostatnich miesięcy.

„A skąd ja mam to wiedzieć, jak dzielą się ułamki, jak rozlać 0,7 na cztery puste szklanki. Mój stary jest w tym dobry, siedzi na telefonie, spokojnie robi sprawdzian, znowu dostanę pionę. I taka jest tu prawda, nie ma co się obrażać, ta zdalna edukacja jest gorsza jak zaraza” – słyszymy.

„Kłamiecie jak umiecie, już nie zmienię swego zdania. I g*wno będzie z tego zdalnego nauczania. Padnijcie na kolana, to wersy, które niszczą. Musicie to przetrawić, depczecie naszą przyszłość – słyszymy w refrenie” – podkreśla autorka.

Młoda raperka wprost krytykuje premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

„Mateusz, oj Mateusz, ty farbowany lisie. To nie są moje słowa, tak w sieci mówił Zbyszek. I widzisz przerażony, sondaże lecą w dół, lecz nawet za zaborów nikt nie zamykał szkół. Nawijał też Szumowski, że maseczki nie chronią, po chwili zmienił zdanie, że są jedyną bronią. Jak długo można słuchać tych debilnych przykazów? Chcecie ogłupić naród? Powiedzcie to od razu. Zniszczycie edukację, nie ma co dyskutować, bo wiecie, że ciemnotą łatwiej manipulować. Lecz my się nie poddamy, Mateusz bądź spokojny, tak bardzo tego chcesz, to będziesz miał stan wojny. I krótko na sam koniec rzucam ostatnie zdanie: od moich starych głosu na pewno nie dostaniesz” – rapuje.

Opublikowane 22 kwietnia nagranie cieszy się wielką popularnością. Do niedzielnego wieczoru (ok. godz. 21:15) zostało odtworzone prawie 750 tys. razy.