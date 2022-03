Klaudia Jachira w swoim ostatnim wystąpieniu sejmowym po raz kolejny zaatakowała rząd Zjednoczonej Prawicy. Posłanka odniosła się do działań polityków oraz krytycznie wypowiedziała się o części zapisów w ustawach, między innymi o pomocy uchodźcom oraz o obronie ojczyzny.

Klaudia Jachira w swoim wystąpieniu zwróciła się wprost do szefa rządu. „Panie premierze Morawiecki, czy jadąc do Madrytu, spotykając się z proputinowskimi politykami, wiedział pan o rosyjskich planach ataku na Ukrainę? Zapytam wprost – czy wiedział pan o wojnie? Co ustalaliście na tych spotkaniach? Jaką przyszłość szykowaliście Europie?” – mówiła.

Zdaniem posłanki, rząd Zjednoczonej Prawicy powinien przeprosić za „upadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej”. „A teraz, gdy wasze prorosyjskie sojusze legły w gruzach, (…) czy zechcecie przeprosić Polki i Polaków za ten upadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej? To wasza zasługa. Czy ten dramat milionów ludzi któregoś z was otrzeźwił? Nie usłyszeliśmy: przepraszamy, pomyliliśmy się” – powiedziała.

Jachira wezwała PiS do wycofania się z przepisów, które w ostatnich latach prowadziły do niezgody z Unią Europejską. „Dlatego wzywam was: wycofajcie się z atakowania europejskiej wspólnoty, z antyunijnych kampanii. Przywróćcie praworządność w Polsce, przestańcie walczyć z niezawisłymi sędziami, zlikwidujcie Izbę Dyscyplinarną, rozgońcie neo-KRS. To nie czas na niszczenie demokracji. Każdego dnia płacimy za wasz upór milion euro. Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na pomoc uchodźcom? Zakończcie spór z Unią, by wreszcie mogły trafić pieniądze z KPO” – mówiła.

Panie premierze @MorawieckiM, pytam wprost, czy wiedział pan wcześniej o wojnie i czy z tą świadomością prowadził pan swoją antyeuropejską działalność? pic.twitter.com/WhfQqwMIvn — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) March 9, 2022

