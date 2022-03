Artur Dziambor, poseł Konfederacji, był gościem programu na antenie TVP Info. W ostrych słowach powiedział, co sądzi o Władimirze Putinie.

Dziambor to jeden z posłów, którzy zdecydowali się opuścić partię KORWiN. Nastąpiło to niedługo po publikacji wpisu przez Janusza Korwin-Mikkego, w którym lider KORWiN, tłumaczył, że tzw. „republiki” doniecka oraz ługańska mają prawo do swojej podmiotowości. Wpis został powszechnie uznany za prorosyjski, skrytykowali go również partyjni koledzy Korwin-Mikkego, a także ogromna rzesza internautów.

Niedawno Artur Dziambor gościł na antenie TVP Info. Podczas swojego wystąpienia w programie telewizji publicznej stanowczo odciął się od poglądów prezentowanych na Twitterze przez Korwin-Mikkego. W krótkich słowach powiedział bowiem, co – w jego ocenie – trzeba zrobić z Władimirem Putinem, który rozpętał na Ukrainie prawdziwe piekło wywołując wojnę.

– Co do Putina powtórzę jeszcze raz żeby wybrzmiało. Krzesło elektryczne a guzik dać nacisnąć rodzicom, którzy stracili swoje dzieci przez tego gnoja – powiedział Dziambor nie bawiąc się w dyplomację. Jego wypowiedź udostępnił inny z polityków Konfederacji, Witold Tumanowicz.

