Wolne od pracy powinny być tylko święta państwowe: 1, 3 maja, 4 czerwca i 11 listopada – ogłosiła Klaudia Jachira. Posłanka Koalicji Obywatelskiej wywołała burzę swoim pomysłem. Zareagował nawet ks. Daniel Wachowiak. Co powiedział duchowny?

6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, jest od kilku lat dniem wolnym od pracy w Polsce. Niezadowolona z tego faktu jest ewidentnie Klaudia Jachira. Parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej opublikowała nagranie, na którym narzeka na dłużące się dni bez pracy.

Posłanka uważa, że dni wolnych związanych ze świętami katolickimi jest za dużo. Z jej relacji wynika, że podobnego zdania są jej znajomi i religijna rodzina. – No bo nie ukrywajmy, wolnym też możemy być zmęczeni – stwierdziła w pewnym momencie.

„Jeśli chcemy naprawdę świeckiego państwa, to pora na dyskusję, czy potrzebujemy odgórnie narzuconych wolnych świąt katolickich. Wolne od pracy powinny być tylko święta państwowe: 1, 3 maja, 4 czerwca i 11 listopada, a reszta – 10 wolnych dni byłyby do wyboru” – zasugerowała we wpisie.

Wolne od pracy powinny być tylko święta państwowe: 1, 3 maja, 4 czerwca i 11 listopada, a reszta – 10 wolnych dni byłyby do wyboru. pic.twitter.com/0L2cxz9gJX — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) January 6, 2025

Klaudia Jachira nie chce wolnego w święta katolickie. Oto reakcja ks. Daniela Wachowiaka

Jej pomysł wywołał lawinę krytyki. Zareagował nawet ks. Daniel Wachowiak. „Jacy wy jesteście nudni i odpychający. Na szczęście narody odsuwają już takich od sterów. Zepsuliście sporo, ale nie zepsujecie na szczęście wszystkiego” – napisał.

Jacy wy jesteście nudni i odpychający. Na szczęście narody odsuwają już takich od sterów. Zepsuliście sporo, ale nie zepsujecie na szczęście wszystkiego. — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) January 6, 2025

