Klaudia Jachira wprawiła w osłupienie część opinii publicznej. Posłanka rozrzuciła w Sejmie banknoty. W internecie zawrzało. O zdarzenie zapytany został Donald Tusk. Jak to skomentował?

W środę Klaudia Jachira zakłóciła uroczystość składania przysięgi przez prof. Adama Glapińskiego, wybranego po raz drugi na prezesa Narodowego Banku Polskiego.

W pewnym momencie, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wysypała z balkonu sejmowego mnóstwo banknotów. Spadły one wprost na siedzących pod nią posłów.

Na incydent zareagowała Straż Marszałkowska. Wyprowadzana przez strażników posłanka słała serie promiennych uśmiechów w stronę kamer i innych parlamentarzystów.

1,5 bln zł długu publicznego,

144 mld zł dodrukowane z naruszeniem Konstytucji przez Prezesa NBP na polecenie Morawieckego,

260 mld zł wyrzucone poza budżet,

14% – najwyższa inflacja od 24 lat

– zmierzamy wprost do katastrofy gospodarczej! pic.twitter.com/uBnLKWVVPl — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) June 22, 2022

Zdarzenie wywołało wielkie poruszenie w mediach. Wielu internautów krytykuje posłankę za przeprowadzanie tego typu akcji…

W końcu o incydent zapytany został Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do sprawy podczas spotkania w Białymstoku. – Każde zachowanie, każde działanie, każdy apel, który skróciłby męki Polaków, które są konsekwencją rządów Glapińskiego, jest godne pochwały – oświadczył, odpowiadając na pytanie dziennikarzy.

– Nie mam żadnych co do tego wątpliwości – podkreślił. Dopytywany o to, czy zamierza wyciągać konsekwencje wobec posłanki, dał do zrozumienia, że istotniejsze jest osądzenie Adama Glapińskiego. – Zamierzam wyciągnąć bardzo poważne konsekwencje, i doczekamy tego momentu, wobec Adama Glapińskiego – ocenił.