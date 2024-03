Mer Kijowa i były słynny bokser Witalij Kliczko w rozmowie z włoską „La Repubblica” krytycznie ocenił ostatnie decyzje Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi głównie o jedną decyzję, która zdaniem Kliczki „wstrząsnęła każdym Ukraińcem”.

Kliczko bardzo krytycznie ocenił odwołanie Walerija Załużnego przez Zełenskiego. „Załużny przez dwa lata bronił z powodzeniem naszego kraju przed największym i najpotężniejszym wojskiem na świecie i każdy z nas kojarzy go jako naszego najważniejszego obrońcę” – powiedział.

„Prezydent powinien był wyjaśnić powody decyzji, która wstrząsnęła każdym Ukraińcem. Wielu jest w szoku” – dodał Kliczko.

Mer Kijowa krytycznie ocenił też klasę polityczną. „Niestety także podczas stanu wojennego, kiedy potrzebujemy jedności wszystkich sił politycznych oraz obywateli – bo to jest narzędzie do tego, by wygrać wojnę – walka polityczna trwa” – powiedział. „Niektórzy politycy przedkładają swoje ambicje ponad interesy państwa” – dodał.

Kliczko krytykował również tych polityków, którzy w trakcie wojny budowali opozycję wobec Zełenskiego. „Bardzo mądrym pomysłem byłoby zaś z jego strony ponowne zjednoczenie sił wokół siebie. To byłby klucz do zwycięstwa” – ocenił.

Przeczytaj również:

Źr. Interia