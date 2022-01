Podwyżki cen nie ominą klientów Biedronki. Od poniedziałku w popularnej sieci podrożeją m.in. makaron, mleko i mięso. Podwyżki udało się wykryć internautom, dzięki aplikacji Glovo.

Podwyżki cen podstawowych produktów dają się we znaki Polakom na przestrzeni ostatnich miesięcy. Media regularnie donoszą o drożyźnie w sklepach. I na razie nie zanosi się na odwrócenie trendu.

Jak donosi portal o2.pl, podwyżki nie ominą klientów Biedronki. Popularna sieć sklepów została „przyłapana” przez internautów, dzięki aplikacji Glovo. Z porównania cen wynika, że zdrożeją m.in. mleko, mięso (w tym drób), chleb tostowy, makaron, jogurt, ser i musli. Na przykład pizza 4 sery Donatello zdrożeje z 8,99 zł do 9,75 zł.

– To jest efekt odmrożenia cenników. Do tej pory handlowcy trzymali ceny bo Glapiński opowiadał, że inflacja szybko spadnie. Moim zdaniem styczeń z inflacją może być bardzo ciekawy – napisał jeden z internautów. Ktoś inny sugeruje, że podwyżka będzie chwilowa, bo niedługo obniżony zostanie VAT.

Sytuację nagłośnił ekspert od polityki pieniężnej Rafał Mundry. Przy okazji podważył tezę o chwilowej podwyżce, którą „zasypie” obniżka VAT.

Fala podwyżek jutro w Biedronce⚠️

mięso

drób

chleb tostowy

ser żółty

serek wiejski

mleko

jogurt

musli

makaron

itd



Aplikacja Glovo umożliwia zaplanować zakupy na jutro

Ceny z dziś do tych jutrzejszych na dziesiątkach produktów znacznie się różnią

A to tylko część co sprawdziłem pic.twitter.com/QKcOLNPotz