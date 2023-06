Na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi sytuacja robi się coraz bardziej ciekawa. Prawo i Sprawiedliwość nadal góruje nad resztą partii, jednak formacja Jarosława Kaczyńskiego nie ma praktycznie szans na samodzielne rządy.

Z drugiej strony rosnące notowania Koalicji Obywatelskiej oraz wyniki pozostały formacji opozycyjnych nie gwarantują im rządów koalicyjnych. Na kluczowego partnera wyrasta bowiem Konfederacja.

Prawicowa formacja w ostatnim czasie regularnie notuje dwucyfrowe poparcie, znajdując się w sondażowych badaniach na trzecim miejscu. Na razie wiele wskazuje na to, że ktokolwiek jesienią będzie rządzić musi dogadać się z Konfederacją.

O sprawę potencjalnej koalicji zapytany został, po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, wicepremier Jarosław Kaczyński.

– Zobaczymy jaki będzie wynik wyborów – stwierdził. – Przez cały czas walczymy o to, i w naszym głębokim przekonany mamy szansę żeby mieć samodzielną większość, i to jest rozwiązanie, które uważamy za najlepsze. Przede wszystkim dla Polski – dodał.

Nasza średnia sondażowa za czerwiec to już 13% i cały czas rośnie. Dzisiejszy sondaż dla Wirtualnej Polski dał Konfederacji poparcie w wysokości 14,8%. Jeżeli dowieziemy ten wynik do wyborów, to będzie to oznaczało koniec rządów PiS w Polsce. To będzie też koniec trwających już…