W sieci pojawiło się szokujące nagranie ze strzelaniny w Limanowej. 57-letni mężczyzna zastrzelił córkę i zięcia oraz ciężko ranił żonę i wnuka. Napastnik nadal pozostaje na wolności. Trwa obława.

Do wstrząsającej zbrodni doszło w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej. 57-letni mężczyzna otworzył ogień z broni palnej do swojej rodziny. Zastrzelił 26-letnią córką i 31-letniego zięcia. Oprócz tego ranił swoją żonę i wnuka. Oboje trafili do szpitala.

„Dzisiaj ok. godz. 10:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Stara Wieś, (powiat limanowski) w jednym z domów jednorodzinnych doszło do strzelaniny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzy osoby są postrzelone w tym jedna prawdopodobnie nie żyje [później zaktualizowano informację, dodając że zmarła druga osoba – dop. red.]. 57-letni sprawca oddalił się w kierunku masywu leśnego” – informowała policja.

Tymczasem na profilu Dziennik Śledczy na Facebooku pojawiło się szokujące nagranie ze strzelaniny. Widać na nim, jak sprawca oddala się, ale wciąż oddaje strzały. Słychać też głosy przerażonych świadków.

Źr. se.pl; Facebook