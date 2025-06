Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Onetu wskazuje ogromny spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Na czoło wysuwa się Prawo i Sprawiedliwość, które razem z innymi formacjami prawicowymi zbliża się do większości konstytucyjnej.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje poparcie na poziomie 30,5 proc. głosów. Co ciekawe, to mniej o 1,7 pkt. proc. od tego, co sondaż wskazywał w poprzednim badaniu. Jednak spadek poparcia dla KO okazał się tak duży, że PiS i tak może utrzymać sporą przewagę nad głównym rywalem.

Największym przegranym nowego badani okazuje się być Koalicja Obywatelska, która traci aż 7,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Obecnie główna partia koalicji rządzącej może liczyć na poparcie 25,8 proc. ankietowanych.

Trzecie miejsce na podium zajęłaby Konfederacja z wynikiem 16,8 proc. To mniej o jedyne 0,3 pkt proc. niż miesiąc wcześniej. W Sejmie znalazłaby się Lewica, na którą głos oddałoby 6,1 proc. ankietowanych (+1,1 pkt proc.), ale także założona przez Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 5,1 proc. To debiut tego ugrupowania w sondażu IBRiS.

Po rozpadzie Trzeciej Drogi, zarówno Polska 2050, jak i PSL notują poparcie poniżej progu wyborczego – odpowiednio 4,6 proc. oraz 4 proc.

