Kobieta, która została zastrzelona w budynku Kapitolu to weteranka – informuje „New York Post”. Ashli Babbit przez 14 lat służyła w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej zamieściła w sieci wymowny wpis.

Cztery osoby zmarły w wyniku zamieszek, do których doszło w środę w Waszyngtonie. Wybuchły one po wiecu poparcia dla Donalda Trumpa, podczas którego urzędujący prezydent po raz kolejny nie uznał wyników wyborów. Jego zwolennicy wdarli się do budynku Kapitolu, który został ewakuowany. Doszło do regularnych bójek z policją, funkcjonariusze poinformowali między innymi o rozbrojeniu dwóch bomb.

Jak podaje „New York Post”, jedna z kobiet postrzelonych na Kapitolu to Ashli Babbit. Miała ona zostać postrzelona w klatkę piersiową, lekarze ocenili jej stan jako krytyczny. Niestety, nie udało się jej uratować.

Według informacji podanych przez „New York Post”, kobieta była weteranką, pełniła służbę na wysokim szczeblu w służbie bezpieczeństwa. Przez 14 lat służyła w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Przed tragedią mieszkała wraz z mężem niedaleko San Diego w Kalifornii.

Okazuje się, że dzień przed zamieszkami Ashli Babbit zamieściła w sieci wymowny wpis. „Nic nas nie powstrzyma… Mogą próbować i próbować, ale burza już tutaj jest i zstępuje na DC. Za mniej niż 24 godziny ciemność przejdzie w światło” – czytamy.

Źr.: New York Post, Twitter