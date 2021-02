Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował w poniedziałek, że kobieta, która zmarła po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19 była osobą starszą i schorowaną.

Kobieta, która zmarła przyjęła szczepionkę przeciw Covid-19 w Mysłowicach. Z informacji wynika, że od 27 stycznia kobieta miała gorączkę od 38 do 38,4 st. Celsjusza, cierpiała na biegunkę i wymioty, stwierdzono powikłania w postaci obrzęku płuc, podejrzewano zapalenie płuc. Chora zmarła 29 stycznia. Według nieoficjalnych informacji ze źródła zbliżonego do służb sanitarnych zmarła miała 90 lat.

Wojewoda Wieczorek usłyszał pytanie o sprawę podczas konferencji prasowej w Katowicach. Polityk potwierdził, że kobieta rzeczywiście zmarła po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19 w Mysłowicach.

Wojewoda potwierdza, że kobieta zmarła po szczepieniu

„Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski. To osoba starsza, dość schorowana, byłbym bardzo ostrożny w ocenie, czy mogło się to szczepienie przyczynić do śmierci, czy też nie. Pamiętajmy, że procent zaszczepionej populacji jest coraz wyższy, a śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Odpowiednie komisje będą to dogłębnie weryfikować, będą to badać” – tłumaczył wojewoda Wieczorek.

Jak dotąd to czwarty zanotowany w Polsce przypadek śmierci po przyjęciu szczepionki na Covid-19.

Nowe zakażenia

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 503 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Notujemy więc znaczący spadek zakażeń w stosunku do wczorajszych danych. Niestety nadal są ofiary, bo resort poinformował również o śmierci 42 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 33 osoby” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju od początku pandemii wykryto dotąd 1 515 889 przypadków zakażeń koronawirusem. 37 222 osoby nie żyje, a 1 276 636 uznano za zupełnie wyzdrowiałe.

Źr. Polsat News