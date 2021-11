Koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało – poinformowała Straż Graniczna. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać opustoszałe szałasy migrantów.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje w dalszym ciągu napięta. W ostatnich dniach informowaliśmy o przypadkach szturmów na granicę Rzeczypospolitej oraz licznych incydentach z użyciem siły wobec polskich służb czuwających nad bezpieczeństwem Polski.

Białoruskie siły nieustannie prowokują migrantów do konfrontacji z polskimi żołnierzami. Reżim Łukaszenki dba również o propagandowy przekaz medialny. Wczoraj informowaliśmy o grupie migrantów, którzy w pewnym momencie uklękli przed drutem kolczastym, skandując: „Help, help Poland„.

Służby Łukaszenki starają się zaskoczyć polskich żołnierzy. Jednym z przykładów tej taktyki jest ciągła zmiana miejsc pobytu grup migrantów. O takiej sytuacji informuje Straż Graniczna na przykładzie przejścia w Bruzgach.

„Dziś koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało. Służby białoruskie skierowały cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajdującego się kilkaset metrów dalej” – czytamy w komunikacie.

Do wpisu dołączono grania ze śmigłowca, na którym widać opuszczone koczowisko. Okazuje się, że migranci znaleźli się… kilkaset metrów dalej.

Wczoraj (17 listopada) na granicy🇵🇱🇧🇾 doszło do kilku prób jej siłowego forsowania przez agresywne, duże grupy cudzoziemców. Jedna z grup liczyła aż 500 osób❗️

więcej👇https://t.co/Ja9qkO0VRq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021