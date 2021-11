Media obiegło dramatyczne nagrania z granicy polsko-białoruskiej. Widać na nim klęczących przed drutem kolczastym migrantów krzyczących: „Help Poland”. „Ci którzy wczoraj rzucali kamieniami – teraz klękają” – komentuje Wojciech Szewko.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej zaostrzył się w ostatnich dniach. Media obiegły nagrania szturmów na granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz obrazki z brutalnych ataków na policję, Straż Graniczną i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy czuwają nad bezpieczeństwem.

W tym tygodniu informowaliśmy o szeregu incydentów z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Niestety w wyniku ataków rany odniosło już wielu polskich mundurowych.

Tymczasem białoruskie służby wciąż usiłują doprowadzić do eskalacji konfliktu. Z drugiej strony pojawiają się próby wpłynięcia na przekaz medialny z granicy polsko-białoruskiej.

-Jedna z wielu „sesji fotograficznych” dla potrzeb reżimowych mediów. Osoby z dzieckiem przyprowadzone pod ogrodzenie graniczne, fotoreporter robi zdjęcia z różnych ujęć, po czym osoby z dzieckiem wracają do namiotu. Takich, podobnych sytuacji jest dzisiaj więcej – poinformowała w środę policja.

Jedna z wielu „sesji fotograficznych” dla potrzeb reżimowych mediów. Osoby z dzieckiem przyprowadzone pod ogrodzenie graniczne, fotoreporter robi zdjęcia z różnych ujęć, po czym osoby z dzieckiem wracają do namiotu. Takich, podobnych sytuacji jest dzisiaj więcej. #NaGranicy pic.twitter.com/IFiH0vT2tj

Jedno z nagrań z polsko-białoruskiej granicy przedstawia obrazek szczególnie wymowny. Widać na nim marznących migrantów, którzy klęcząc przed drutem kolczastym oddzielającym ich od Polski skandują: „Help, help Poland”.

Wojciech Szewko, analityk ds. stosunków międzynarodowych, nie ma jednak wątpliwości, jaki jest prawdziwy obraz sytuacji.

Ci którzy wczoraj rzucali kamieniami – teraz klękają i krzyczą "help help Poland" pic.twitter.com/w1PHF235Ct

Wczoraj atakowali polskich funkcjonariuszy (9 odniosło obrażenia) a dziś na kolanach biją brawa policjantom i krzyczą HELP HELP POLAND.

Co za komedia. pic.twitter.com/jHKvW61zTl