W Warszawie doszło do kolejnej awarii ścieków „Czajka” – informuje RMF FM. Informację o awarii, do której doszło dokładnie rok po poprzedniej potwierdził już prezydent Rafał Trzaskowski.

W piątek minął rok od awarii w stołecznej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Wówczas premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu. Od połowy listopada ścieki do „Czajki” znów płynęły pod dnem rzeki a naprawa kosztowała miasto ponad 40 milionów złotych.

Dokładnie rok po pierwszej awarii doszło do kolejnej. Informację w tej sprawie potwierdził już prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. „Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach” – napisał na Twitterze.

Reporter RMF FM Krzysztof Berenda ustalił nieoficjalnie, że niestety rozpoczął się również zrzut ścieków do Wisły. Stołeczny ratusz nie potwierdza póki co tej informacji.

Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) August 29, 2020

Czytaj także: Koronawirus skłonił władze uczelni do ograniczeń. Zajęcie w semestrze zimowym głównie na odległość

Źr.: RMF FM, Twitter/Rafał Trzaskowski