Zielonogórscy policjanci grupy SPEED zatrzymali mężczyznę, który kierując audi popełnił tak wiele niebezpiecznych wykroczeń drogowych, że nałożyli na niego aż 55 punktów karnych. Jak się okazało 25-latek ma już cofnięte uprawnienia do kierowania za przekroczenie limitu 24 punktów.

Policjanci lubuscy przyznają, że widzieli już wiele, ale to co „zaprezentował” w środę na drodze K-32 25-latek kierujący audi zaszokowało nawet doświadczonych mundurowych. Mężczyzna w kilkanaście sekund złamał kilka przepisów i popełnił tak poważne wykroczenia, że policjanci nałożyli na niego aż 55 punktów karnych.

Kierujący wyprzedzał pojazdy na skrzyżowaniu, a następnie przed przejściem dla pieszych, czym zlekceważył znak zakazu wyprzedzania. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna ma już cofnięte uprawnienia do kierowania. Funkcjonariusze skierowali wobec 25-latka wniosek o ukaranie do sądu. Odpowie on za popełnione wykroczenia oraz przestępstwo.

55 PUNKTÓW W KILKA SEKUND – POLICJANCI GRUPY SPEED ZATRZYMALI PIRATA DROGOWEGO



Zielonogórscy policjanci grupy SPEED zatrzymali kierującego audi, który popełnił tak wiele niebezpiecznych wykroczeń, że nałożyli na niego aż 55 punktów karnych.https://t.co/tO3krGYGRg pic.twitter.com/uNd87Pgh8O — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) October 27, 2022

Policjanci przypominają, że od 17 września wzrosły limity punktów karnych nakładanych na kierujących za poszczególne wykroczenia. Dotychczas górną granicą było 10 punktów – teraz 15. Punkty gromadzą się przez 2 lata, a przekroczenie 24 skutkuje zatrzymaniem uprawnień do kierowania. Ważną zmianą jest także „recydywa” przy popełnianiu wykroczeń drogowych. Kierujący, który w ciągu dwóch lat zostanie zatrzymany ponownie za to samo wykroczenie zapłaci podwójną wysokość mandatu.

Czytaj także: 19-latek nie przeżył ucieczki przed policją. Nie chciał zatrzymać się do kontroli

Źr. Policja Lubuska