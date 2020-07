Wygląda na to, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie musiało się mocno spieszyć na wieczór wyborczy do Łowicza. Tak przynajmniej wynika z nagrania kolumny Służby Ochrony Państwa, która w terenie zabudowanym poruszała się z ogromną prędkością, zmuszając innych kierowców do zjechania na pobocze.

Wieczór wyborczy Andrzeja Dudy po zakończeniu pierwszej tury wyborów prezydenckich odbył się w Łowiczu. Prezydent jechał tam w asyście funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Nagranie z przejazdu kolumny przez jedną z miejscowości trafiło do sieci. Udostępnione zostało na kanale Polish Emergency Videos na YouTube i wywołało lawinę negatywnych komentarzy.

Na nagraniu wyraźnie widać, że kolumna zajmuje dużą część jezdni, zmuszając innych kierowców, by zjechali na pobocze. Samochody w terenie zabudowanym poruszają się z bardzo dużą prędkością.

Na nagranie ostro zareagował senator Krzyszof Brejza, który zapowiedział interwencję w tej sprawie. „Szaleńczy przejazd A. Dudy, jak szarża spychaczami. Jazda 2 pasami. Spychanie kierowców na pobocze. Wjazd z ogromną prędkością w teren zabudowany. Zero wniosków po tylu wypadkach. Kierują do SOP interwencję w tej sprawie” – napisał na Twitterze.

Nagranie z przejazdu można zobaczyć poniżej.

Szaleńczy przejazd A.Dudy, jak szarża spychaczami🚨🚀🚨.

Jazda 2pasami. Spychanie kierowców na pobocze. Wjazd z ogromną prędkością w teren zabudowany. Zero wniosków po tylu wypadkach.

Kieruję do SOP interw. w tej sprawie

Za: YT PolishEmergencyVideos#wschodniorządność#mamydość pic.twitter.com/Bpr9D5H1ck — Krzysztof Brejza – Biuro Senatorskie (@KrzysztofBrejza) July 1, 2020

Czytaj także: Jarosław Kaczyński w cieniu przed II tura. To tajny plan PiS na zwycięstwo Dudy?

Źr.: YouTube/Polish Emergency Videos, Twitter/Krzysztof Brejza – Biuro Senatorskie