Na trasie Bydgoszcz-Toruń samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W związku z wypadkiem, przejeżdżający drogą prezydent Andrzej Duda, zdecydował o zatrzymaniu swojej kolumny. Z pomocą rannym ruszył pułkownik Jacek Siewiera – nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po wszystkim zareagował na zdjęcia w mediach społecznościowych.

Pułkownik Jacek Siewiera zostal nowym szefem BBN po tym, jak w poniedziałek prezydent Andrzej Duda odwołał z tej funkcji Pawła Solocha.

W piątek wraz z prezydentem udał się na prezentację programu tarczy antyrakietowej „Wisła” w Centrum Szkolenia Artylerii w Toruniu. Jadąc na miejsce drogą nr 10 byli świadkami groźnego wypadku.

Doszło bowiem do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. By ratować rannych na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Andrzej Duda zadecydował o zatrzymaniu kolumny.

Płk Siewiera, z wykształcenia lekarz, nie czekał jednak bezczynnie i ruszył z pomocą rannym. U jednego z pasażerów auta osobowego doszło do zatrzymania krążenia. Doszło do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która na szczęście okazała się skuteczna.

Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Chwilę później tą trasą przejeżdżała akurat kolumna prezydencka. @AndrzejDuda zabronił jechać dalej do chwili zakończenia akcji. Wspólnie z ratownikami LPR ofiarę wypadku reanimował nowy szef BBN @JacekSiewiera . pic.twitter.com/s5WZ7CKrwG

Najdziwniejsze że jako lekarz 10 lat robiłem resuscytacje i później czekał najwyżej zimny kebab w dyżurce, ale gdy raz zrobiłem to jako minister to piszą w gazetach i mądrzą się na TT. Prawdziwymi bohaterami są ratownicy #LPR dla których to była druga albo trzecia robota tej doby https://t.co/zAnfe6W88E