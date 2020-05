Zjednoczona Prawica opracowała kompromisowe rozwiązanie ws. wyborów prezydenckich. Postawa Jarosława Gowina rozczarowała byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. W rozmowie z „Onet Rano” podzielił się zaskakującą opinią na temat zachowania szefa Porozumienia. – Na miejscu Jarosława Gowina bym się po prostu w ciemnych zaułkach zawsze za siebie oglądał, czy mu coś nie grozi, jakieś niebezpieczeństwo – stwierdził.

W czwartek Sejm odrzucił uchwałę Senatu ws. odrzucenia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. To efekt kompromisu zawartego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezesa Porozumienia Jarosława Gowina.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy zakładają, że Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów 10 maja 2020 roku. Takie rozstrzygnięcie pozwoli marszałek Sejmu Elżbiecie Witek na wyznaczenie kolejnego terminu wyborów prezydenckich w pierwszym możliwym terminie.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Jarosław Gowin negocjował z liderami formacji opozycyjnych opracowanie wspólnego stanowiska ws. wyborów prezydenckich. W tym kontekście mówiło się o konflikcie w obozie rządzącym, a nawet o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy przez Porozumienie. Jednak ostatecznie scenariusz rozpadu koalicji nie powiódł się, a Porozumienie zagłosowało ramię w ramię z PiS.

Komorowski: Na miejscu Jarosława Gowina bym się po prostu w ciemnych zaułkach zawsze za siebie oglądał

Postawę Gowina negatywnie ocenia były prezydent Bronisław Komorowski. – Czasami mądrość etapu podpowiada, aby z tym poczekać albo jakoś odłożyć w czasie – tłumaczył w programie „Onet Rano„. – Ja na miejscu Jarosława Gowina bym się po prostu w ciemnych zaułkach zawsze za siebie oglądał, czy mu coś nie grozi, jakieś niebezpieczeństwo. I on o tym doskonale wie – powiedział Komorowski.

Były prezydent przeczuwa, że sytuacja nosi znamiona intrygi autorstwa Jarosława Kaczyńskiego. – Wyraźnie chciał podzielić to środowisko, podzielić część jako przystawkę do zjedzenia, a resztę ewentualnie upokorzyć. To mu się dzisiaj nie udało i to jest niewątpliwie na dziś sukces Jarosława Gowina – ocenił Komorowski.

W ocenie byłego prezydenta prezes PiS nie pozwoli Gowinowi cieszyć się sukcesem zbyt długo. – Jarosław Kaczyński dysponuje tysiącem pomysłów na dokuczenie temu środowisku lub na jego likwidację – ostrzega.

Źródło: Onet, Twitter