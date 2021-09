Bronisław Komorowski na antenie radia RMF FM oceniał działania Donalda Tuska po powrocie do bieżącej polityki. Były prezydent wskazał, że gdyby lider Platformy Obywatelskiej podjął jedną decyzję, to zdecydowanie zwiększyłby szanse swojej formacji na zwycięstwo w wyborach.

Komorowski pozytywnie ocenił powrót Tuska do polityki. Zauważył, że dało to impuls politykom PO, co skutkowało odbiciem w sondażach poparcia. Zdaniem byłego prezydenta to jednak wciąż zbyt mało, aby skutecznie powalczyć o przejęcie władzy z rąk PiS.

„Z jednej strony na pewno ruszyła z kopyta do przodu, ale odbudowując swoją pozycję lidera po stronie opozycyjnej, ale nie znalazła jeszcze sposobu na odebranie choćby części głosów PiS” – zauważył Komorowski.

Były prezydent uważa, że kierownictwo PO powinno mocniej postawić na skrzydło konserwatywne. „Wielkie dni Platforma przeżywała wtedy i miała wielkie sukcesy, gdy miała jednocześnie mocne, wyraziste skrzydło liberalne, ale bardzo mocne skrzydło konserwatywne” – przypomniał Komorowski.

Komorowski postawiłby ma Gowina?

W tym kontekście pojawiło się nazwisko Jarosława Gowina, którego w ostatnim czasie zdymisjonował premier Mateusz Morawiecki. „Życzę Jarosławowi Gowinowi aby znalazł wspólny język z opozycją, a szczególnie tą częścią opozycji, która pewnie ma pokrewne poglądy na wiele kwestii natury ideowej” – powiedział Komorowski.

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że Tusk nie przepada za Gowinem. Z tego też względu raczej mało prawdopodobna wydaje się współpraca Gowina z PO i wspólny start wyborczy. „Żałuję i uważam to za błąd” – podsumował Komorowski.

Źr. RMF FM; dorzeczy.pl