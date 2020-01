Prezydent wydał specjalny komunikat po akcji Stanów Zjednoczonych, w wyniku której zginął m.in. gen. Kasem Sulejmani. Andrzej Duda zapewnił, że działania państwa mają na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli.

Śmierć Kasema Sulejmaniego wywołała dziś ogromne poruszenie na całym świecie. Irański generał został zabity na lotnisku w Bagdadzie. Łącznie w amerykańskim ataku zginęło osiem osób a dziewięć zostało rannych. Atak został przeprowadzony przy użyciu drona MQ-9 Reaper. Oprócz Sulejmana zginął między innymi Abu Mahdi al-Muhandis, szef irackiej milicji.

Amerykański atak został poparty między innymi przez Izrael. Tamtejszy premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że Stany Zjednoczone miały prawo zabić irańskiego generała a ataki na amerykańskie obiekty nie mogły pozostać bez reakcji. Akcja została przeprowadzona na polecenie Donalda Trumpa. Szef irańskiego MON zapowiedział już „miażdżącą zemstę za niesprawiedliwe zabójstwo Sulejmaniego”.

Na zaogniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zareagował Andrzej Duda. Na oficjalnej stronie internetowej pojawił się komunikat mówiący o tym, że prezydent zwrócił się do ministra spraw zagranicznych, by ten udzielił mu szczegółowych informacji. Andrzej Duda prowadzi też konsultacje z ekspertami do spraw Bliskiego Wschodu oraz polecił, by Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na bieżąco monitorowało sytuację.

Na Twitterze prezydent poinformował, że w pierwszej kolejności ma na względzie bezpieczeństwo i interes naszego kraju. „Zapewniam, że w sprawie ostatnich wydarzeń w Iraku działamy spokojnie i z rozwagą, mając na względzie w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i interes Polski oraz naszych Obywateli” – napisał.

Zapewniam, że w sprawie ostatnich wydarzeń w Iraku działamy spokojnie i z rozwagą, mając na względzie w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i interes Polski oraz naszych Obywateli. https://t.co/pD09nIkraO — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 3, 2020

Czytaj także: Izrael postawił wojsko w stan wysokiej gotowości!

Źr.: Twitter/Andrzej Duda, Prezydent.pl