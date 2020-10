Ministerstwo Zdrowia podało komunikat dotyczący raportowania zakażeń oraz zgonów spowodowanych Covid-19. Okazuje się, że sprawozdania przekazywane przez resort ulegną zmianie.

Wczoraj zanotowaliśmy kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że epidemia Covid-19 w naszym kraju cały czas się rozwija. Niewykluczone, że kolejne dni przyniosą następnie, bardzo wysokie wyniki.

W związku z tym Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, który dla wielu internautów wydał się nieco niepokojący. Okazuje się bowiem, że zmianie ulegnie sposób raportowania zakażeń oraz zgonów. Takie informacje resort podaje codziennie na swoich profilach społecznościowych na Facebooku oraz Twitterze.

Informacja dotycząca zmian została zamieszczona na Twitterze w piątek 9 października i oczywiście wywołała wiele komentarzy ze strony użytkowników tego serwisu.

Covid-19. Ministerstwo Zdrowia zmienia sposób raportowania

„W związku z wydłużającą się formą przekazywanych komunikatów nt. #koronawirus, od soboty, raporty dotyczące zakażeń nie będą zawierać szczegółowych danych dot. osób zmarłych” – czytamy na oficjalnym profilu Ministerstwa Zdrowia.

„W raportach będziemy informować o liczbie osób zmarłych z powodu Covid-19 oraz o liczbie zmarłych z powodu nałożenia się zakażenia koronawirusem na inne choroby współistniejące” – piszą przedstawiciele resortu.

„Wystarczy na Twitterze podać ogólne liczby i link do strony ministerstwa ze szczegółami. Serio, tam się zmieści więcej niż 280 znaków” – napisał jeden z komentujących. „Szczerze, to nie wiem, do czego nam mają być potrzebne tak szczegółowe dane. Nie wystarczą przedziały -x osób w takim przedziale wiekowym, y w takim itd.? Od jakiegoś czasu się zastanawiam, czemu ma służyć ta szczegółowość” – oceniła z kolei inna internautka.