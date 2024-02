Daniel Obajtek przestanie być prezesem Orlenu. Czy wpłynie to na ceny paliw na stacjach benzynowych?

Daniel Obajtek oddał się do dyspozycji zarządu spółki Skarbu Państwa, a ta postanowiła odwołać go z zajmowanego dotychczas stanowiska. Oznacza to, że Obajtek lada dzień przestanie być prezesem Orlenu.

– Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że „oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji”, postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku – napisano w oficjalnym komunikacie.

Czy decyzja o odwołaniu Daniela Obajtka będzie miała wpływ na takie rzeczy jak ceny paliw na stacjach benzynowych? Głos w tej sprawie zabrali eksperci od rynku paliwowego.

Daniel Obajtek odchodzi z Orlenu. Co z cenami paliw?

Głos w tej sprawie w rozmowie z „Faktem” zabrał Jakub Bogucki, ekspert rynku paliw z portalu e-potrol.pl. Przedstawił swoją opinię dotyczącą możliwego wzrostu cen paliw w wyniku zaistniałych okoliczności.

– Usunięcie Daniela Obajtka ze stanowiska prezesa Orlenu nie powinno wpłynąć na ceny paliw na naszych stacjach. Jeżeli już to decyzja zmianie prezesa takiej spółki mogłaby w jakiś sposób wpłynąć na jej notowania na giełdzie – powiedział Bogucki.

Podobnego zdania jest Urszula Cieślak z portalu z BM Reflex. Ona również uważa, że sytuacja związana z dymisją Obajtka nie wpłynie na wzrost cen benzyny. – Dymisja Daniela Obajtka nie wpłynie na ceny paliw – powiedziała. Eksperci podkreślają, że ceny paliw będą rosły, jednak nie będzie to związane z odejściem Obajtka z Orlenu.

