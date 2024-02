Maciej Wąsik zamieścił ostry wpis w serwisie „X”. Udostępnił przy tym wcześniejszy komentarz Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu.

Wszystko zaczęło się od wpisu, który zamieścił Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu nawiązał w nim do zachowania Andrzeja Dudy, który ostatecznie podpisał ustawę budżetową.

– Prezydent wyszedł na chwilę ze swojej bańki do narodu i podpisał budżet. Po czym wrócił do swojego świata: swoich sędziów, swoich trybunałów, swojej partii. Dobrze, że wyszedł, szkoda, że wrócił – napisał Hołownia.

– Tu nikt nie czeka na kolejny odcinek sagi o Kamińskim i Wąsiku. Sąd orzekł, panowie nie są posłami, nie będą uczestniczyć w obradach. Kropka. Nie zmienią tego żadne szantaże pana Prezydenta – dodał Szymon Hołownia.

Maciej Wąsik tak ostro sprawy jeszcze nie stawiał

Do słów Hołowni odniósł sie wspomniany Maciej Wąsik. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w mocnych słowach skomentował wpis Marszałka Sejmu i użył przy tym wymownego zwrotu na zakończenie.

– Jest dokładnie odwrotnie. Sąd Najwyższy orzekł, że jesteśmy posłami i że to, co zrobił Sąd Okręgowy 20 grudnia nie rodzi skutków prawnych. Prezydent stoi po stronie prawa, @szymon_holownia po stronie Tuska. Tusk dokonuje zemsty rękami Hołowni. Przyjdzie kiedyś za to zapłacić… – napisał Maciej Wąsik.

