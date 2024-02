Szokująca wypowiedź przedstawiciela Polski. Konsul RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz odniosła się w ostrych słowach do trwającego w naszym kraju protestu rolników. „Hańba i wstyd” – zakomunikowała w mediach społecznościowych.

Rolnicy są ostatnich dniach w centrum zainteresowania mediów w Polsce. Wszystko przez ogólnokrajowy protest. Jego uczestnicy tłumaczą, że nie mają już wyjścia. Jak przekonują sprzedają produkty rolne po cenach sprzed kilkudziesięciu lat, przez co nie zarabiają. Jednym ze źródeł problemu jest transport tańszych produktów z Ukrainy. – Nie mamy szans z ukraińskimi oligarchami – piszą.

W mediach protesty są szeroko komentowane. Wiele osób popiera postawę rolników, niektórzy jednak kwestionują sposób, w jaki przeprowadzane są protesty. W sieci znaleźć można także głosy krytyki wobec samej zasadności protestu.

Ostrym komentarzem w tej sprawie podzieliła się Konsul RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. „Nie mogę już dłużej milczeć. Z miłości do własnej Ojczyzny. Nie mogę udawać, że nie widzę tych hańbiących Polskę działań na granicy polsko-ukraińskiej. Przepraszam Was, drodzy ukraińscy Przyjaciele. To, co się dzieje nie może być dziełem moich Rodaków” – oświadczyła.

Protest rolników już na Alejach Trzech Wieszczów.

Konsul uderza w protest rolników. Padły ostre słowa

W tym kontekście przypomniała o blokowaniu pomocy humanitarnej dla Polaków przez Rosjan w czasie Powstania Warszawskiego. Dopatruje się tutaj analogii. – Myślałam, że tak haniebnie mogą się zachować tylko ruscy. Ostatecznie pomoc, która była przeznaczona dla Powstańców, była zrzucana z tych samolotów wcześniej na przedpolach Warszawy, zupełnie przypadkowo i trafiała w ręce niemieckie – zauważyła.

– Byłam wówczas, jako nastolatka, przekonana, że tylko ruscy mogą spokojnie patrzeć, jak inny naród się wykrwawia… Że my, Polacy, nigdy byśmy czegoś podobnego nie zrobili – podkreśla.

– A dzisiaj co robią „polscy” rolnicy i przewoźnicy? Nie wierzę, że to Polacy… Prawdziwy Polak nigdy nie zadałby ciosu w plecy walczącym o wolność sąsiadom. Nie chodzi o postulaty, chodzi o formę protestu. Hańba i wstyd. PRZEPRASZAM walczącą Ukrainę, przepraszam – dodaje.

