Trener Paulo Sousa poinformował, że Robert Lewandowski zszedł z boiska w meczu z Andorą, ponieważ odczuwał ból w prawym kolanie. Na razie nie ma dokładnych informacji o stanie zdrowia kapitana polskiej kadry, ale wygląda na to, że nie możemy być pewni jego występu w spotkaniu z Anglią.

Robert Lewandowski strzelił dwie bramki w meczu z Andorą, który reprezentacja Polski wygrała ostatecznie 3:0. W 63. minucie kapitan polskiej kadry zszedł z boiska, a jego miejsce zajął Karol Świderski. Wyglądało to na zmianę taktyczną, ale nie jest to do końca prawda.

Gdy polski napastnik zszedł z boiska, natychmiast został otoczony przez sztab medyczny. Na kolano nałożono mu worek z lodem. Trener Paulo Sousa podczas konferencji prasowej potwierdził, że Lewandowski zszedł z boiska z powodu bólu. „Rzeczywiście Robert odczuwa ból w prawym kolanie” – przekazał.

Na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Lewandowskiego. Wiele wskazuje jednak na to, że obecnie jego występ w meczu z Anglią może być zagrożony.

Czytaj także: Debiutant z golem w meczu z Andorą. „To zostanie ze mną do końca życia” [WIDEO]

Źr.: Radio ZET