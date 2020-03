Coraz bardziej niepokojące doniesienia na temat koronawirusa napływają z Włoch. Tamtejsze media podały w niedzielę wieczorem, że zmarło już 41 osób. Włochy są trzecim krajem, po Chinach i Korei Południowej, pod względem zarażonych osób.

Do 90 tysięcy zbliża się liczba zarażonych koronawirusem COVID-19 na całym świecie. W samych Włoszech zarażonych jest już niemal 1700 osób. W niedzielę wieczorem włoskie media podały, że zmarła 41 ofiara koronawirusa. Sytuacja na Półwyspie Apenińskim jest bardzo poważna.

Władze zdecydowały o podziale kraju na trzy strefy. Pierwsza z nich to strefa czerwona, gdzie jest ognisko wirusa. Obejmuje ona część regionu Lombardii. Tam sytuacja jest najpoważniejsza, obowiązuje zakaz wstępu i opuszczania objętych strefą gmin, zamknięte zostały budynki publiczne, w tym szkoły, większość urzędów i muzea. Zawieszono transport, pozostawiono jedynie dostęp do niewielu urzędów oraz najważniejszych usług.

Druga strefa – żółta – to pozostała część Lombardii, region Emilia-Romania, Wenecja Euganejska i Savona. Tam również wykryto bardzo dużo przypadków wirusa. Odwołane tam zostały imprezy sportowe i kulturalne, wciąż funkcjonują budynki publiczne, szkoły czy muzea, jednak zarządzone zostały wyjątkowe procedury zabezpieczające.

Trzecia strefa to pozostała część kraju, gdzie, w zależności od regionu, obowiązują mniejsze restrykcje. Nie wiadomo dokładnie, jak długo będą obowiązywały te zalecenia. Podział ma obowiązywać co najmniej do 8 marca.

