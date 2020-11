Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport prezentujący bilans zakażeń przez koronawirus na terenie Polski. W ciągu ostatniej doby zanotowano ponownie ponad 27 tys. nowych potwierdzonych przypadków. Niestety znacznie wzrósł także bilans zmarłych z powodu pandemii.

„Mamy 27 086 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus” – poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia w raporcie opublikowanym na profilu w mediach społecznościowych. Nie jest to rekord zakażeń, bo ten padł wczoraj i wyniósł 27 143 potwierdzone przypadki. Dzisiaj podana liczba nie odbiega jednak znacząco i nadal stanowi wzrost zakażeń, od którego rząd uzależnił wprowadzenie całkowitego lockdownu.

Koronawirus w województwach

Nowe przypadki potwierdzono na terenie następujących województw: śląskiego (3942), mazowieckiego (2951), małopolskiego (2815), dolnośląskiego (2512), wielkopolskiego (2063), kujawsko-pomorskiego (1952), podkarpackiego (1707), łódzkiego (1593), lubelskiego (1542), pomorskiego (1451), świętokrzyskiego (1013), zachodniopomorskiego (903), warmińsko-mazurskiego (826), opolskiego (739), podlaskiego (580), lubuskiego (497).

Niestety znacznie wzrósł także bilans osób zmarłych, do śmierci których przyczynił się koronawirus. „Z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 387 osób.” – informuje resort zdrowia.

Do tej pory od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano 493 765 potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. Z powodu pandemii zmarło w Polsce dotąd aż 7287 osób.

Kiedy lockdown?

W środę Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia, ale przyznał, że to jeszcze nie pełny lockdown. Premier zapowiedział jednak, że będzie to kolejny krok, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie. „Krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna, czyli całkowity lockdown, zamknięcie handlu, usług, części zakładów, by powstrzymać najgorsze – pęknięcie całości służby zdrowia.” – powiedział.

Morawiecki określił jednoznacznie, kiedy rząd wprowadzi pełny lockdown. „Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców, to włączamy ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli przekroczy 75 przypadków na 100 tys., to będziemy musieli wdrożyć narodową kwarantannę. Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych.” – wyjaśnił. Oznacza to ok. 26-27 tys. przypadków na dobę. Wczoraj ogłoszono liczbę przypadków, która przekroczyła tę granicę.

Źr. twitter