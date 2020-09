Mamy 594 nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Polsce – zakomunikowało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował również o śmierci 10 zakażonych osób. Najmłodsza z nich miała 48 lat.

W piątek rano ukazał się nowy raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący stanu epidemicznego w Polsce. Resort poinformował, że o wykryciu 594 nowych zakażeń. To o 88 więcej, niż we wczorajszym raporcie. Zakażenia odnotowano we wszystkich województwa na terenie kraju:

małopolskiego (116), mazowieckiego (78), wielkopolskiego (57), dolnośląskiego (47), podkarpackiego (46), śląskiego (45), pomorskiego (39), podlaskiego (33), łódzkiego (28), lubelskiego (26), warmińsko-mazurskiego (17), opolskiego (16), kujawsko-pomorskiego (15), świętokrzyskiego (15), zachodniopomorskiego (11), lubuskiego (5).

Ministerstwo informuje o śmierci 10 zakażonych koronawirusem. To głównie osoby starsze, posiadające choroby współistniejące. Od początku przeprowadzania testów w Polsce doszło do 2 169 śmiertelnych przypadków.

Z przykrością informujemy o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 94-K Radom, 74-K Lublin, 65-M Zgierz, 75-K Poznań, 71-M Kalisz, 81-M, 48-M i 91-K Kraków, 77-M i 62-M Tychy. Większość osób miała choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 11, 2020

Liczba zakażonych koronawirusem: 73 047/2 169 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 11, 2020

W ciągu doby liczba osób, które wyzdrowiały powiększyła się o 779. Aktualnie hospitalizowanych jest 1975 osób, 82 pacjentów przebywa na OIOM, a kwarantanną objęto 86 892. W ciągu doby wykonano ponad 18,6 tys. testów.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 18,6 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/UthDc8iC4o — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 11, 2020

Źródło: Ministerstwo Zdrowia