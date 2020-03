Pozostając w domu ograniczasz ryzyko zakażenia koronawirusem – taki komunikat mogli usłyszeć w niedzielny wieczór mieszkańcy Lublina. Tamtejsi policjanci wyjechali na ulice miasta by zaapelować do obywateli o przestrzeganie rządowych ograniczeń i zaleceń.

Dynamika rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce zależy od każdego z nas. Służby nieustannie przypominają o konieczności zachowania higieny oraz apelują o ograniczenie swojej aktywności poza domem do absolutnego minimum.

Podstawowym powodem gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest fakt, że wielu zainfekowanych nie odczuwa żadnych objawów w pierwszej fazie zakażenia. Portal polityka.pl przypomina, powołując się na wyniki najnowszych badań nad koronawirusem, że aż 44 proc. zakażeń koronawirusem zachodzi jeszcze przed wystąpieniem objawów u chorych na COVID-19.

Jeśli dodać do tego, że nie znamy długofalowych konsekwencji przebycia choroby, naturalnym wydaje się ograniczenie do minimum ryzyka zakażenia. Sposobem jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich do minimum (praca, zakupy w sklepie spożywczym, lub w aptece). Takie zachowanie promuje internetowa akcja #zostańwdomu.

O konieczności pozostania w domach postanowili również przypomnieć lubelscy policjanci. Jednak zrobili to w dość oryginalny sposób. Jak donosi „Kurier Lubelski”, w niedzielny wieczór, na ulicach Lublina pojawił się radiowóz nadający komunikat do mieszkańców.

„Tu policja! Na terenie kraju obowiązuje stan epidemii. Pozostając w domu ograniczasz ryzyko zakażenia koronawirusem” – słyszymy na nagraniu na stronie Dziennik Wschodni.

Przedstawiciel zespołu prasowego KWP w Lublinie, Kamil Karbowniczek, potwierdza przeprowadzenie akcji. – Działania rozpoczęliśmy w niedzielę wieczorem. Mają związek z wprowadzonym w piątek przez rząd stanem epidemii – wyjaśnił.

Źródło: Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, policja.pl, polityka.pl