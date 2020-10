Wobec gwałtownego wzrostu nowych zakażeń przez koronawirus, rząd planuje wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy radia RMF FM, jeszcze w dzisiaj popołudniu rząd ogłosi m.in. wprowadzenie nakazu pracy zdalnej. Pojawi się także informacja odnośnie 1 listopada.

Koronawirus nie odpuszcza, bo drugi dzień z rzędu na terytorium Polski zanotowano ponad 20 tys. nowych potwierdzonych przypadków zakażeń. Wzorem niektórych państw europejskich, także polski rząd rozważa wprowadzenie kolejnych daleko idących obostrzeń mających przeciwdziałać skutkom pandemii.

Do niektórych szczegółów nowych rozwiązań dotarli reporterzy radia RMF FM. „Rząd szykuje rozporządzenie, w którym znajdzie się nakaz pracy z domu. W dokumencie zostanie zapisany wyjątek – kto nie może pracować zdalnie, zostanie w miejscu pracy. To dotyczy oczywiście lekarzy, kierowców, sprzedawców, mechaników.” – informuje rozgłośnia.

RMF FM doprecyzowuje, że nowy nakaz ma działać podobnie, jak zalecenie dla osób, którym najbardziej zagraża koronawirus. Obecnie rząd zalecił osobom powyżej 70 roku życia, aby nie opuszczali mieszkań. Wyjątkiem są wyjścia na zakupy, do apteki, lekarza czy na zdrowotny spacer.

W piątek rząd ogłosi także zalecenia dotyczące 1 listopada. Wszystko wskazuje na to, że cmentarze pozostaną jednak otwarte, jednak rząd ogłosi to dopiero popołudniu. Z informacji uzyskanych przez rozgłośnię, chodzi o to, aby zniechęcić do wyjazdów osoby, które planują odwiedzenie grobów w innych miejscowościach, niż te, w których zamieszkują.

Koronawirus nie odpuszcza

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 629 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To kolejny dzień, w którym granica 20 tysięcy przypadków została przekroczona. Resort poinformował również o śmierci 202 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 167 osób” – czytamy.

Ministerstwo Zdrowia skorygowało również raport dotyczący zgonów. „Informujemy o usunięciu przez WSSE we Wrocławiu 1 zgonu z dnia 24.10.2020 r. – odejmujemy go ze statystyk” – informuje resort.

Łącznie w naszym kraju wykryto 340 834 przypadki zakażenia koronawirusem. 5 351 osób nie żyje a 134 724 uznano za wyzdrowiałe.

