Następny przypadek koronawirusa w Senacie. Trzecim senatorem, który uzyskał pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2, jest Ryszard Bober z PSL-Koalicji Polskiej. Wcześniej zakażenia potwierdzono u Jana Filipa Libickiego i Artura Dunina.

O kolejnym przypadku koronawirusa w Senacie poinformował portal Onet.pl. Dziennikarzom udało się skontaktować z politykiem. – Badanie mam powtórzyć w czwartek. Jestem typowym bezobjawowcem – powiedziała Ryszard Bober. – Postanowiłem się zbadać po informacji o Janku Libickim. I niestety wynik jest, jaki jest – dodał.

Przypomnijmy, że w sobotę wieczorem o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa poinformował Jan Filip Libicki. Senator wyjaśnił, że pierwsze objawy infekcji poczuł w czwartek, wracając do domu.

Polityk sądził, że przeziębił się przez klimatyzację. Jednak kolejne objawy dały mu do myślenia. – Pojawiła się jednak gorączka, której nie były w stanie zbić leki. Skojarzyłem, że to jeden z objawów koronawirusa i w sobotę o 10:00 pojechałem do szpitala jednoimiennego w Poznaniu – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

W poniedziałek potwierdzono również zakażenie u Artura Dunina z Koalicji Obywatelskiej. „Czuję się źle. Boli mnie głowa, łamie mnie w kościach, mam gorączkę. Nikt z sanepidu do mnie nie dzwonił. Sam dziś zgłosiłem się do szpitala” – powiedział w rozmowie z Onet.pl.

W związku z nadzwyczajną sytuacją marszałek Senatu Tomasz Grodzki zdecydował o przeniesieniu posiedzenia wyższej izby parlamentu z 4-7 sierpnia na 11-13 sierpnia.

Przeniesione zostanie także piątkowe posiedzenie Sejmu. Taką informację potwierdził wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z PAP.

