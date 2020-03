Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce coraz szybciej. Wcześniejsze spekulacje o możliwości przedłużenia zamknięcia szkół zdają się potwierdzać. „Super Express” dotarł do nieoficjalnych informacji ze źródeł rządowych, że decyzja w tej sprawie już zapadła.

Nieco ponad tydzień temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w związku z zagrożeniem wywoływanym przez koronawirus szkoły w Polsce będą zamknięte przez dwa tygodnie. Przez kolejne dni w Polsce jednak nadal przybywa zarażonych, co natychmiast wywołało spekulacje o możliwości przedłużenia tego okresu.

Dziennikarze „Super Expressu” dotarli do informacji ze źródeł rządowych, które potwierdziły, że decyzja w tej sprawie już zapadła. Zgodnie z tymi doniesieniami, szkoły pozostaną zamknięte przez kolejne dwa tygodnie. Uczniowie wrócą więc do szkół dopiero 8 kwietnia i to pod warunkiem, że do tego czasu koronawirus zostanie opanowany. W przeciwnym razie ten okres może jeszcze dodatkowo się wydłużyć.

Wcześniej minister edukacji mówił, że faktycznie okres ten będzie wydłużony, ale nie podawał żadnych terminów. „Wydaje się raczej pewne, że czas, kiedy uczniowie nie uczą się w szkołach, zostanie przedłużony. Wydaje się logiczne, że niedługo premier będzie ogłaszał, czy i na jak długo ta przerwa zostaje wydłużona.” – powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Dzisiaj ministerstwo zdrowia poinformowało rano o 12 nowych przypadkach zarażenia przez koronawirus. Około południa liczba ta wzrosła o kolejne 11 osób. Niestety pojawiła się również informacja o śmierci 27-letniej kobiety. To szósta ofiara pandemii w naszym kraju. Łącznie w Polsce wykryto do tej pory 378 przypadków koronawirusa. Sześć osób zmarło.

