Zagrożenie epidemią koronawirusa znacznie zmniejszyło liczbę osób korzystających z transportu publicznego. Kierując się dobrem pasażerów warszawski Zarząd Transportu Miejskiego umożliwia pasażerom zawieszenie biletu przez internet. To reakcja na nadzwyczajną sytuację spowodowaną koronawirusem w Polsce.

Od soboty w całej Polce trwa stan zagrożenia epidemicznego. Władze i służby zalecają obywatelom aby ograniczyć do minimum aktywność w miejscach publicznych. Eksperci przewidują, że pozwoli to zastopować wybuch epidemii koronawirusa i uratuje życie wielu osobom. Relacje z pierwszych dni wskazują, że Polacy – w przeciwieństwie do wielu mieszkańców zachodnich państw UE – potrafili się zmobilizować i zostali w domach.

Jednym z miast, w których widać wstrzymanie ruchu jest Warszawa. Potwierdzają to statystki przedstawione przez rzecznika prasowego Zarządu Transportu Miejskiego w stolicy Tomasza Kunerta. – W przypadku autobusów pierwsze spadki widoczne były jeszcze przed ograniczeniem działalności szkół (tj. 10 i 11 marca) – powiedział w rozmowie z portalem transport-publinczny.pl.

W piątek autobusami jeździło nieco ponad 50 proc. pasażerów, w porównaniu z tym samym dniem dwa tygodnie wcześniej. Podobnie wygląda sytuacja w metrze. – Już w poniedziałek 9 marca odnotowaliśmy o 60 tys. mniej wejść niż tydzień wcześniej (10 proc. mniej niż średnia z poprzednich dwóch tygodni), w czwartek 12 marca (pierwszy dzień zamkniętych szkół) do metra weszło o połowę mniej osób niż tydzień wcześniej. W piątek z metra skorzystało tylko 38 proc. osób, które podróżowały nim tydzień wcześniej – podał rzecznik ZTM.

Spadek liczby pasażerów. ZTM Warszawa umożliwia zawieszenie biletu

Spadek aktywności mieszkańców pociągnął za sobą problem kart miejskich i biletów długookresowych. W mediach społecznościowych internauci coraz częściej dopytywali, czy istnieje możliwość rezygnacji z biletu, lub jego zawieszenia. ZTM zdecydował się wprowadzić rozwiązanie awaryjne dla swoich klientów – zawieszenie biletu online. Można to zrobić w dwóch krokach:

Wyślij wniosek na adres: zawieswkm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: zawieszenie biletu i z numerem karty miejskiej w treści maila.

Będziesz mógł przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się w Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez Siebie terminie.

Zarząd informuje, że przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet.

Źródło: transport-publczny.pl, ZTM Warszawa