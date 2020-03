– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego – ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyjaśnił, że Polska tymczasowo przywraca swoje granice i wprowadza zakaz wjazd do kraju dla cudzoziemców. To jednak nie wszystko.

Rząd reaguje na rosnące ryzyko gwałtownego wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce. W piątek wieczorem, 13 marca, premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Konsekwencje ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego przez rząd

– Zgodnie z ustawą jest to stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Podejmujemy bardzo konkretne działania – ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Następnie wymienił główne konsekwencje wprowadzonego przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego:

Przywrócenie kontroli na wszystkich polskich granicach. Tymczasowe przywrócenie granic najpierw na 10 dni (możliwość przedłużenia o 20 dni lub miesiąc).

Polscy obywatele przekraczający granicę trafią na 14-dniową kwarantannę.

Zamknięcie granic dla cudzoziemców.

Ograniczenia nie obejmują handlu. Państwo pozostawia otwarte granice dla przepływu towarów.

Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie oraz kolejowe.

Restauracje i bary będą sprzedawać jedzenie tylko na wynos, ewentualnie z dostawą.

Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

Morawiecki odniósł się również do pojawiających się w przestrzeni publicznej fake newsów. Premier zapewnia, że otwarte pozostaną sklepy, banki, punkty usługowe oraz bankomaty. W kontekście tych ostatnich zapewnił, że nie zabraknie w nich pieniędzy.

Morawiecki: Przed nami czas próby, czas solidarności międzypokoleniowej

– Dziękuję właścicielom sklepów, dostawcom, ekspedientkom, ekspedientom, pracownikom, którzy w tym wzmożonym czasie ruchu handlowego zapewnili to, że wszyscy mogli się zaopatrzyć w to, co chcieli – podkreślił premier.

Morawiecki zwrócił się do obywateli. – Przed nami czas społecznej próby, czas solidarności międzypokoleniowej. Jestem pewien, że zdamy ten egzamin doskonale, a naszym największym atutem będzie spokój, który doprowadzi do tego, wierzę w to, że Polska przejdzie przez tę epidemię w sposób bezpieczniejszy niż większość krajów europejskich – ogłosił premier.

Jednocześnie wyjaśnił, że wszystkie ograniczenia wprowadzane przez rząd mają na celu ograniczenie skali epidemii koronawirusa w Polsce.

Źródło: TVP Info, Twitter