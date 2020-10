Ministerstwo zdrowia opublikowało w niedzielę kolejny raport przedstawiający najnowsze dane dotyczące pandemii wywołanej przez koronawirus. Liczba nowych przypadków wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, bo w ciągu ostatniej doby zanotowano 8536 nowych potwierdzonych zakażeń. Niestety resort poinformował o śmierci 49 osób.

„Mamy 8536 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus” – informuje ministerstwo zdrowia w najnowszym komunikacie dotyczącym pandemii.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą następujących województw: mazowieckiego (1342), śląskiego (974), małopolskiego (934), wielkopolskiego (724), podkarpackiego (721), łódzkiego (584), lubelskiego (580), kujawsko-pomorskiego (523), pomorskiego (427), dolnośląskiego (369), zachodniopomorskiego (317), opolskiego (312), świętokrzyskiego (211), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (169) i podlaskiego (139).

Resort poinformował także o wysokiej liczbie zgonów. „Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 44 osoby.” – czytamy.

Łącznie na terytorium Polski od początku pandemii zanotowano 175 766 potwierdzonych przypadków nowych zakażeń przez koronawirus. Dotąd na terenie kraju zmarło z tego powodu 3 573 osoby.

Koronawirus. Nowe obostrzenia

Od soboty w życie wchodzą nowe obostrzenia mające przeciwdziałać pandemii. W czwartek osobiście ogłosił je premier Mateusz Morawiecki. Rządowe obostrzenia uzależniono od strefy, w której znajduje się dany powiat. Od 17 października w strefie czerwonej znajdzie się łącznie 152 powiaty. (PEŁNA LISTA TUTAJ).

Rząd zdecydował się wprowadzić ograniczenia w gospodarce. Zarówno w strefie żółtej i czerwonej ograniczono działalność gastronomii do godz. 6-21, później zamówienia realizowane wyłącznie na wynos.

50 proc. siedzących miejsc w transporcie publicznym powinno być wolne (ewentualnie 30 proc. wszystkich). Poza tym w strefie czerwonej obowiązuje ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych (5 osób na kasę).

Wydarzenia sportowe w żółtej i czerwonej strefie odbywać się będą bez publiczności, zaś kulturalne z ograniczeniem do 25 proc. dostępnych miejsc. W szkołach wyższych i ponadpodstawowych strefy czerwonej wprowadza się edukację zdalną, zaś w strefie żółtej nauczanie hybrydowe.

Na terenie strefy czerwonej ograniczono zgromadzenia publiczne do 10 osób, zaś w żółtej do 25. Ograniczono również liczbę osób podczas uroczystości religijnych (1 osoba na 4 mkw w żółtej i na 7 mkw w czerwonej). Od 19 października obowiązuje zakaz wesel na terenie strefy czerwonej, w żółtej zaś wprowadzono ograniczenie do 20 osób (bez zabawy tanecznej).

Źr. twitter; wmeritum.pl