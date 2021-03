Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 870 przypadkach koronawirusa. Z raportu opublikowanego 30 marca wynika, że w ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń wykryto w woj. mazowieckim i woj. śląskim. Resort donosi również o 461 zgonach. Liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 przekroczyła poziom 30 tysięcy…

30 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 870 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. To więcej, niż we wczorajszym raporcie (16 965) oraz więcej, niż we wtorek w ubiegłym tygodniu (16 741). Nowe zakażenia wykryto na terenie województw:

mazowieckiego (3572),

śląskiego (2812),

dolnośląskiego (2110),

wielkopolskiego (1892),

małopolskiego (1655),

łódzkiego (1290),

kujawsko-pomorskiego (1181),

lubelskiego (1010),

pomorskiego (989),

podkarpackiego (919),

warmińsko-mazurskiego (786),

zachodniopomorskiego (728),

świętokrzyskiego (551),

lubuskiego (397),

podlaskiego (349),

opolskiego (325),

304 zakażenia nie zostały jeszcze przyporządkowane do konkretnego adresu.

Resort zdrowia poinformował również o śmierci 461 osób. Przyczyną śmierci 100 pacjentów był bezpośrednio COVID-19, zaś w pozostałych przypadkach było to współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami.

Z powodu COVID-19 zmarło 100 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 2 288 826/52 392 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 30, 2021

Poranne dane potwierdzają, że w dalszym ciągu przybywa chorych w szpitalach. Obecnie liczba hospitalizowanych wynosi już 31 071 (wzrost o 1 151 w ciągu doby). Przybyło również ciężkich przypadków na OIOM – 3 054 (wzrost o 69).