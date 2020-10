Ile razy w ciągu ostatnich 8 miesięcy spotkał się rząd Mateusza Morawieckiego? 16 razy. 2 razy na miesiąc – mówił Borys Budka w Sejmie. Płomienne wystąpienie lidera Platformy Obywatelskiej nie przekonało jednak wszystkich polityków. – Oni naprawdę są jeszcze gorsi, niż PiS. To partia urzędników… – grzmi Janusz Korwin-Mikke.

Podczas środowego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki przedstawił parlamentarzystom informację na temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz działań podejmowanych przez rząd.

Niedługo po wystąpieniu premiera na mównicę wszedł Borys Budka. Szef PO uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań, które ochroniłyby zdrowie obywateli. Jego zdaniem politycy obozu rządzącego świadomie unikali debaty na temat sytuacji służby zdrowia.

– Unikaliście tej debaty, zajmowaliście się samymi sobą. Walczyliście o stołki, wpływy, dzieliliście pieniądze. Nawet w ostatnich dniach urzędowania potrafiliście wypłacać pracownikom rekordowe nagrody. A Polaków zostawiliście samych – powiedział.

Dowodem bezczynności rządu jest – zdaniem Budki – liczba posiedzeń. – Ile razy w ciągu ostatnich 8 miesięcy spotkał się rząd Mateusza Morawieckiego? 16 razy. 2 razy na miesiąc. Przeciętny lekarz, przez tydzień poświęcił więcej czasu na pracę niż politycy PiS na spotkania rządu – stwierdził polityk PO.

Korwin-Mikke komentuje wystąpienie Budki: To partia urzędników…

Do wystąpienia postanowił się odnieść Janusz Korwin-Mikke. Polityk Konfederacji uważa, że największa partia opozycyjna w Polsce nie rozumie, na czym w istocie polega praca rządu. -WCzc.Borys Budka (PO, Katowice) zaatakował „rząd” – za to, że nic nie robi. A jaki jest na to dowód? Bo spotkał sie tylko 16 razy! – przypomniał poseł.

– Jak z tego wynika wedle PO działanie polega na zbieraniu się i gadaniu! Oni naprawdę są jeszcze gorsi, niż PiS. To partia urzędników… – dodał.

Źródło: sejm.gov.pl, Twitter