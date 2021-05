Sławomir Mentzen był w ostatnich dniach gościem w programie Hejt Park na Kanale Sportowym. W pewnym momencie zadzwonił do niego Janusz Korwin-Mikke. Doszło do wymiany zdań między politykami a Krzysztofem Stanowskim.

Sławomir Mentzen, wiceprezes partii KORWiN, pojawił się jako gość Krzysztofa Stanowskiego w programie Hejt Park na Kanale Sportowym. Wiele miejsca poświęcono takim zagadnieniom jak religia, aborcja czy prawa osób homoseksualnych. W pewnym momencie doszło do zabawnej sytuacji.

Podczas rozmowy z jednym z widzów, do Sławomira Mentzena zadzwonił Janusz Korwin-Mikke. Prezes partii KORWiN stwierdził, że myślał, iż program się już skończył. Został przełączony w tryb głośnomówiący. „Halo, nie wiedziałem, że to jeszcze trwa. Otóż stracił pan wspaniałą okazję. Pan Stanowski powiedział, że w USA dlatego jest tylu homosiów, bo tam nie ma partii KORWiN. Trzeba było powiedzieć, że to właśnie jesteśmy dumni z tego, że w Polsce jest ich mniej, że to dzięki partii KORWiN” – stwierdził.

„Pan prezes ma jak zwykle rację” – odpowiedział Mentzen.

Po chwili wywiązała się wymiana zdań między Januszem Korwin-Mikke a Krzysztofem Stanowskim. Ostatecznie dziennikarz zaprosił prezesa partii KORWiN do programu, a ten wyraził zgodę. Wygląda więc na to, że już wkrótce polityk pojawi się na Kanale Sportowym.

