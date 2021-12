Janusz Korwin-Mikke skomentował w mediach społecznościowych materiał opublikowany przez „Magazyn śledczego Anity Gargas”. Widzimy na nim spotkanie Adama Michnika z Wojciechem Jaruzelskim w mieszkaniu tego drugiego.

Na opublikowanym nagraniu widoczna jest zdumiewająca zażyłość Michnika z Jaruzelskim, co wywołało prawdziwą burzę. Redaktor naczelny „GW” mówi, że „kocha” Jaruzelskiego, nazywa go „polskim patriotą” oraz określa stan wojenny jako „najbardziej liberalny zamach stanu w dziejach świata”. „Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic” – mówił Michnik. „Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili” – dodał.

Czytaj także: Ziemkiewicz bezpardonowo o Michniku: „To żaden demon, tylko zwykły…”

Do nagrania odniósł się Korwin-Mikke. „Może by wreszcie Adaś wyjawił, jak do spółki ze śp.gen.Czesławem Kiszczakiem zrobili w konia p.Generała? I całą Polskę?” – pisze na Twitterze. „Ale, że śp.gen.Jaruzelski pozwolił Adasiowi przejść na „Ty”? Nigdy bym Go o to nie podejrzewał. Cóż: może wreszcie ludzie przestaną wierzyć tym od styropianu?” – dodał.

Może by wreszcie Adaś wyjawił, jak do spółki ze śp.gen.Czesławem Kiszczakiem zrobili w konia p.Generała? I całą Polskę?

Ale, że śp.gen.Jaruzelski pozwolił Adasiowi przejść na "Ty"? Nigdy bym Go o to nie podejrzewał.

Cóż: może wreszcie ludzie przestaną wierzyć tym od styropianu? https://t.co/n6Vp1CM4Qg — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) December 10, 2021

Polityk Konfederacji poświęcił sprawie kilka wpisów. W kolejnym uderzył w Lecha Kaczyńskiego. „Tam #Michnik chwali śp.Generała, który dał Mu władzę – a tu śp.Lech #Kaczyński omawia w lokalu SB w Magdalence jak zrobić III RP na wzór II RP, by Prawica nigdy nie doszła do władzy i by oszukać Polaków, że mają i Prawicę i liberałów – i co by nie było wejść do Unii Europejskiej!” – pisze Korwin-Mikke.

Tam #Michnik chwali śp.Generała, który dał Mu władzę – a tu śp.Lech #Kaczyński omawia w lokalu SB w Magdalence jak zrobić III RP na wzór II RP, by Prawica nigdy nie doszła do władzy i by oszukać Polaków, że mają i Prawicę i liberałów – i co by nie było wejść do Unii Europejskiej! pic.twitter.com/eH66qxQH6H — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) December 10, 2021

W kolejnym wpisie ponownie powrócił do sprawy Michnika. „P.Lech #Wałęsa i Adaś #Michnik piją zdrowie śp.gen.Czesława #Kiszczaka, twórcy III RP. Adaś na kilka m-cy dostał wstęp do archiwum SB i odtąd był szarą eminencją, bo mógł szantażować masę prominentów. Dlatego tak zwalczał moją Uchwałę #Lustracyjna, bo odbierała Mu monopol wiedzy” – pisze Korwin-Mikke.

P.Lech #Wałęsa i Adaś #Michnik piją zdrowie śp.gen.Czesława #Kiszczaka, twórcy III RP. Adaś na kilka m-cy dostał wstęp do archiwum SB i odtąd był szarą eminencją, bo mógł szantażować masę prominentów. Dlatego tak zwalczał moją Uchwałę #Lustracyjna, bo odbierała Mu monopol wiedzy. pic.twitter.com/3HDJWmgsBY — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) December 10, 2021

Źr. twitter; dorzeczy.pl; wmeritum.pl