Nie milkną echa nagrań ujawnionych przez „Magazyn śledczy” Anity Gargas. Materiały przedstawiają relację pomiędzy Adamem Michnikiem i gen. Wojciechem Jaruzelskim. Sytuację skomentował ostro Rafał Ziemkiewicz.

W „Magazynie śledczym” Anity Gargas poruszono wątek zażyłej relacji łączącej Adama Michnika z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Ujawnione materiały sugerują, że redaktor naczelny szanował przywódcę komunistycznego reżimu.

Podczas filmu padają słowa wskazujące na bliskie stosunki Michnika z Jaruzelskim. – Ja go kocham, ja go kocham, ja go kocham – słyszymy. Mężczyźni trzymają się za ręce. – Dla mnie generał to jest polski patriota i zawsze nim był – mówi redaktor naczelny GW.

– Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic – przekonuje Michnik w innym fragmencie. – Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili – mówi dalej.

Nocne spotkanie w domu generała w rocznicę stanu wojennego, czyli sekretna przyjaźń Adama Michnika z Wojciechem Jaruzelskim. #Magazynśledczy w czwartek o 22:35 w TVP1.#stan_wojenny#Wujek#IIIRP #GazetaWyborcza pic.twitter.com/3mLHcOoM1W — Śledczy Anity Gargas (@MagazynSledczy) December 8, 2021

Ziemkiewicz uderza w Michnika. Oto, jak go określił

Materiał wywołał falę komentarzy w mediach. Głos w sprawie zabrał Rafał Ziemkiewicz. W wypowiedzi publicysty „Do Rzeczy” pojawia się inwektywa. „Szokująca i trudna do przyjęcia prawda o Michniku jest taka, że to żaden demon, tylko zwykły dureń, który trafił w ogromne społeczne zapotrzebowanie uświnionych w PRL elit na takiego 'przebaczacza’, uwierzył w swoją wielkość i został przez komunistów bezlitośnie wykorzystany” – napisał.