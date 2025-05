Janusz Korwin-Mikke w mediach społecznościowych ujawnił, na kogo odda swój głos w II turze. Przed I turą wyborów otwarcie wspierał kampanię Grzegorza Brauna.

Korwin-Mikke przyznał, że początkowo planował nie uczestniczyć w II turze wyborów. W pewnym momencie jednak zmienił zdanie. „Trzeba jednak słuchać się ludzi, którzy mają wiedzę niedostępną dla ogółu. Jeśli więc JE Donald Tusk ogłosił, że są to bardzo ważne wybory, decydujące dla całej przyszłości Polski – to postanowiłem (i to bardzo zdecydowanie) poprzeć p.Karola Nawrockiego” – zadeklarował.

„P.Tusk bowiem zdradził, że stanowisko Prezydenta jest Mu bardzo potrzebne. Po co? Po to by w ciągu dwóch lat (do wyborów) przeprowadzić jakieś zasadnicze reformy wedle planów euro-faszystów z Brukseli. Przymusowe szczepienia, przyjmowanie imigrantów, zakaz samochodów spalinowych, przymusowe jedzenie świerszczy – a na pewno najważniejsze to wprowadzenie do szkół „edukacji seksualnej” by oswajać dzieci z homoseksualizmem i wszelkimi zboczeniami” – pisze dalej Korwin-Mikke.

Polityk podkreślił, że Rafał Trzaskowski w pełni popiera wszelkie zmiany płynące z Unii Europejskiej. „Natomiast p.Karol Nawrocki jest normalnym Polakiem. Co więcej, miał związki z kręgami kibolskimi, które są anty-unijne – i długo brał udział w „ustawkach” – czyli jest człowiekiem odważnym i bojowym” – wyjaśnia Korwin-Mikke.

„Jest więc duża szansa, że gdy lewicowy rząd zgłosi np. ustawę wprowadzającą LGBTQZ do szkół, to ruszy Go sumienie, i tej ustawy nie podpisze. W przypadku euro-faszysty, p.Trzaskowskiego szansa na to jest praktycznie zerowa. Podejrzewam zresztą, że pierwszą ustawą tandemu Trzaskowski-Tusk będzie ustawa o „mowie nienawiści”, kneblująca nam usta. Dlatego trzeba KONIECZNIE zacisnąć zęby i pofatygować się do urny, by poprzeć p.Nawrockiego. Od dwóch miesięcy głoszę hasło: „KAŻDY, BYLE NIE TRZASKOWSKI” – ale po oświadczeniu JE Donalda Tuska jest to już obowiązek Polaka” – przekonuje dalej Korwin-Mikke. „Przecz z faszyzmem” – dodał.

Źr. facebook