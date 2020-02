Janusz Korwin-Mikke oficjalnie przeszedł na emeryturę. Do tej pory nie pobierał on świadczeń, jednak zdecydował się na taki krok, ponieważ w przeciwnym razie musiałby… płacić karę. Nie oznacza to oczywiście końca jego działalności politycznej.

Janusz Korwin-Mikke ma 77 lat. Wiek emerytalny osiągnąć więc ponad 10 lat temu. Do tej pory nie decydował się jednak na pobieranie świadczeń. Co więcej, wcześniej nie płacił składek na ZUS.

Teraz okazuje się, że z powodu, iż nie płacił składek, zostały mu naliczone odsetki. Gdyby nie zaczął pobierać emerytury, musiałby zapłacić karę. „Ja musiałem zacząć pobierać emeryturę! W innym przypadku musiałbym płacić karę ZUS!” – powiedział.

Janusz Korwin-Mikke otrzyma więc nie tylko normalną, ale też trzynastą emeryturę. Oczywiście nie oznacza to końca jego działalności politycznej.

Źr.: nczas.com