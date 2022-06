Karolina Korwin-Piotrowska odniosła się do kolejnych problemów wizerunkowych Piotra Kraśki. Ostatnio ujawniono, że w przeszłości dziennikarz miał nie składać rocznych zeznań podatkowych. Korwin-Piotrowska nie przebierała w słowach.

O Piotrze Kraśko znowu zrobiło się w ostatnim czasie głośno. Jak poinformowało TVP Info, dziennikarz miał przez cztery lata nie płacić podatku dochodowego ani składać deklaracji podatkowych. Sprawa została odkryta przez kontrolerów skarbówki w 2017 roku, a miała dotyczyć okresu od roku 2012.

Całą sytuację dziennikarz skomentował w mediach społecznościowych. „Jeśli TVP Info uznało za rzecz ważną sprawdzenie, czy nie było zaległości w podatkach i jaki jest stan finansów obywatela, który nie pełni żadnych funkcji państwowych to może dołoży też starań o podobną wiedzę w odniesieniu nie do przyszłości a teraźniejszości najważniejszych osób w państwie. Chyba że w odniesieniu do obywatela tajemnica skarbowa nie istnieje, a w odniesieniu do rządzących jak najbardziej. Wszystkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym 5 lat temu. Łączenie tego z moim obecnym miejscem pracy ma oczywisty kontekst” – powiedział.

Afera z Piotrem Kraśko. Korwin-Piotrowska komentuje

W dosadnych słowach całą sytuację skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska. „Nie wiem, a jak u Was, ale kiedy zwlekam z zapłaceniem podatku, kiedy mam mandat, kiedy mam zaległość w jakiejkolwiek opłacie, czy to czynsz, VAT, rachunek za prąd, telefon, cokolwiek, to przychodzi jedno pismo, potem drugie, a potem jest zajęcie komornicze. Bywa, że i sąd. Tu mamy sytuację, która trwała kilka lat. No i nic. I tak można. Luzik. Już trochę rozumiem, co mi parę lat temu powiedziała jedna miła pani w skarbówce: pani Karolinko, pani się nie przejmuje, pani koledzy to dopiero jest kryminał. Lubię Piotrka, ale… Co to, k***a, jest za kraj? Ktoś mi to wytłumaczy? Serio, nie ogarniam tego. Jak można przez 4 lata nie zapłacić podatków??? Edit: Wiem, „naszych” nie tykamy. Ten kraj to żart” – stwierdziła.

Źr.: Instagram