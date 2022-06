Kolejna awantura na antenie TVP Info. Tym razem w programie „Woronicza 17” doszło do starcia posła Koalicji Obywatelskiej Arkadiusza Myrchy z europosłem PiS Zbigniewem Kuźmiukiem. Poszło o jedną z ostatnich wypowiedzi Donalda Tuska oraz obligacje kupione przez Mateusza Morawieckiego.

Gorąco w studiu „Woronicza 17” zrobiło się po tym, jak przypomniano ostatnią wypowiedź Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na ukraińskie zboże transportowane przez Polskę, które może stanowić konkurencję dla polskich rolników.

Do słów Tuska odniósł się Arkadiusz Myrcha. „Zawsze musimy mieć z tyłu głowy: cokolwiek państwo polskie robi, zawsze priorytetem musi być bezpieczeństwo polskich obywateli, zapewnienie bytu polskim rodzinom” – mówił poseł KO. „Ria Novosti pokazuje ją codziennie” – odpowiedział Zbigniew Kuźmiuk, nawiązujący do tego, że wypowiedź Donalda Tuska pokazywana była w rosyjskich mediach. „Wypowiedzi polityków PiS-u, którzy szczują na UE, wypowiedzi posłów Solidarnej Polski, telewizje rosyjskie pokazują od rana do wieczora” – odpowiedział poseł KO.

Okazało się, że to nie koniec emocji w studiu. Wróciły one przy okazji przypomnienia o inwestycji premiera Mateusza Morawieckiego, który kupił obligacje za 4,5 miliona złotych. „Nie mówicie o obligacjach premiera Morawieckiego” – zarzucił swoim politycznym przeciwnikom Arkadiusz Myrcha. „Oferta obligacji jest publiczna, człowieku” – odpowiedział Kuźmiuk. „Codziennie są reklamy obligacji Skarbu Państwa, ludzie” – dodał.

Słowa wywołały w studiu poruszenie. „Czy pan zgłupiał? Zgłupiał pan? Oferta obligacji jest publiczna, człowieku, co ty wygadujesz?” – pytał europoseł PiS. „Strasznie nerwowy pan poseł Kuźmiuk” – odpowiedział mu Myrcha. „Próbuję zapobiec pana totalnej kompromitacji” – stwierdził z kolei Kuźmiuk.

Źr.: TVP Info